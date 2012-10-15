Учителям украинского хотят повысить зарплату, а правописание – исправить

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Члены рабочей группы Кабмина 12 октября утвердили Концепцию государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка, подготовленную подгруппой Леонида Губерского.

Согласно документу, предлагается повысить заработную плату преподавателям украинского языка, а также разработать новую редакцию правил украинского правописания, создать центры и регулярные курсы изучения украинского языка для госслужащих, военных и других граждан страны, а также мигрантов, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

По словам Леонида Губерского, концепция будет передана в Кабмин, где ее рассмотрят "в самое ближайшее время без задержек".

Разработчики концепции предлагают полностью обеспечить учебные заведения литературой и учебниками на государственном языке, подготовить комплексный онлайн-курс по его изучению, установить надбавки к зарплате учителям украинского языка и литературы и преподавательскому составу младшей школы, обеспечить поддержку книгоиздания на украинском и функционирование украинского языка в сфере кинематографии.

Продвигать украинский язык собираются с помощью социальной рекламы, а также концертов в южном и восточном регионах.

Член рабочей группы, директор Института литературы им. Шевченко Николай Жулинский сообщил, что при составлении документа разработчики опирались на закон Французской республики 1994 года о французском языке, в котором предусмотрена ответственность за нарушение языкового закона — от солидных штрафов до шести месяцев тюремного заключения. "Не уверен, что Украина будет готова ввести уголовную ответственность, но административная должна быть обязательно, в частности, для чиновников, которые в своей работе не используют украинский язык как государственный",— предложил эксперт.

Рабочая группа разработала и порядок финансирования мероприятий по развитию украинского языка — оно будет осуществляться из государственного и местного бюджетов. В частности, из госбюджета предполагается потратить 582 млн 239 тыс. грн: в 2013 году — более 168 млн грн, в 2014 году — более 220 млн грн, в 2015 году — более 192 млн грн. Из местных бюджетов на эти цели предлагают выделить до 2015 года более 1 млн грн.

Как ранее писал Главред, члены рабочей группы Кабмина 12 октября утвердили изменения к закону "Об основах государственной языковой политики" и концепцию госпрограммы развития украинского языка.

Вадим Колесниченко, один из авторов языкового закона, назвал документ "гадостью" и заявил, что его принятие может "привести к гражданской войне": "Она (рабочая группа. – Ред.) была создана для внесения поправок в мой закон. А ее члены, большинство из которых, мягко говоря, украинофилы, с самого начала встали на путь конфронтации и разработали совершенно новую редакцию".

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