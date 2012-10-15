Митрополит Владимир напомнил священникам о запрете политической агитации

{1-} Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, предстоятель УПЦ МП, издал распоряжение, в котором запретил всем священнослужителям Киевской епархии и ставропигиальных монастырей вести политическую агитацию и раздавать агитационные материалы в храмах и монастырях УПЦ. Нарушение данного распоряжения повлечет каноническую ответственность, предупредил предстоятель.

Текст распоряжения митрополита опубликован на официальном сайте УПЦ.

Политическая агитация в храмах и монастырях противоречит неоднократным решениям священноначалия УПЦ, отметил предстоятель.

В связи с этим митрополит распорядился во всех монастырях и храмах Киевской епархии, а также в старопигиальных монастырях в ближайший воскресный день огласить обращение Священного Синода УПЦ от 25 августа сего года (в связи с предвыборной ситуацией).

Кроме того, митрополит Владимир призвал как кандидатов в депутаты, так и избирателей воздержаться от политической агитации в храмах и монастырях. «Пусть о хороших людях свидетельствуют добрые дела и христианский образ жизни», — добавил блаженнейший Владимир.

Ранее «Главред» сообщал, что в Киеве священник прямо в церкви агитировал за кандидата в депутаты, самовыдвиженца Юрия Полуэктова. Еще ранее Священный Синод УПЦ МП заявил, что церковь не будет участвовать в политической борьбе и не ведет агитации за ту или иную политическую силу либо кандидатов на парламентских выборах.

фото: fotolitopys.in.ua

Новости по теме:

Киевский священник в церкви агитировал за кандидата в Раду

Московский патриархат пообещал не агитировать за кандидатов в нардепы

УПЦ МП была и будет самостоятельной – митрополит Владимир

Митрополит Владимир: ситуация с законом о языках должна решиться по-братски