За Довгого в Днепровском районе будут голосовать сторонники всех партий – СМИ

Анализ последних социологических опросов накануне парламентских выборов показывает – выбирать партии и мажоритарщиков украинцы будут отдельно, а не по признаку политической принадлежности. Об этом пишет в новом номере газета «Сегодня».

«Опросы, проводимые Киевским международным институтом социологии, утверждают, что партийные кандидаты могут рассчитывать лишь на часть поддержки, которую имеет их партия. А если они появились в своём округе за пару месяцев до выборов лишь на плакатах и многочисленных листовках – то шансы и того меньше», - пишет «Сегодня».

В качестве примера издание приводит результаты исследований по двум столичным округам, 233-му и 214-му.



«Округ в Шевченковском районе изначально называли «округом без выбора». Несмотря на наличие 25 кандидатов, семь из которых выдвинуты партиями, на протяжении всей кампании единственным фаворитом оставался бывший глава Шевченковской райгосадминистрации и лидер общественной организации «Кияни передусім» Виктор Пилипишин. Причина тому – многолетняя системная работа Пилипишина и его организации», - отмечает газета.

А в Днепровском районе, где расположен округ № 214, сложилась и вовсе феноменальная ситуация. Нарастив за последние два месяца узнаваемость за счёт массированной визуальной рекламы, мажоритарные кандидаты от оппозиционных и провластных партий все вместе не дотягивают до того рейтинга, который имеет беспартийный самовыдвиженец Олесь Довгий, давно работающий в округе.

«За беспартийного Довгого, готовы отдать голоса сторонники всех партий. Например, сторонников БЮТ среди избирателей Довгого около 17%, сторонников «УДАРа» – около 25%. Голосуя за эти партии в светло-желтом бюллетене, в светло-зеленом бюллетене они голосуют за Довгого», - пишет «Сегодня».

Однако, по мнению экспертов, результаты Довгого – вовсе не феномен, а логичный результат системной работы в округе.

«Люди понимают, что настоящие депутаты-мажоритарщики должны знать проблемы своего округа от «А» до «Я» и решать их. А тот, кто появляется за месяц до выборов с громкими словами, обещаниями и красивым плакатами сразу идентифицируется как «охотник за мандатом», который хочет задешево получить неприкосновенность и прочие выгоды депутатского статуса. Мажоритарка, таким образом, воспитывает не только настоящих политиков, но и дает импульс для развития чувства гражданской ответственности за свой выбор», – отметил в комментарии изданию Тарас Жовтенко, политолог Центра евроатлантической интеграции.