Бывшим нардепам посоветовали заниматься любовью и творчеством

{1-} Народным депутатам, которые не попадут в новую Верховную Раду, посоветовали любить и творить.

Об этом политолог и экс-депутат Дмитрий Выдрин, который также пережил подобные душевные терзания, заявил в комментарии ТСН.

По его убеждению, все дело в том, что у нас искусственно раздуты имидж, статус и капитализация депутата.

«Все зависит от самоощущения. Когда я перешел от депутатской деятельности к политологической и преподавательской, у меня было ощущение, что я не потерял статус, а вернул себе более высокий статус. Мне гораздо больше унизительно было бегать с дудками по залу, чем выступать перед студентами и тем более перед зрелыми людьми, когда я давал мастер-классы», - говорит политолог.

Депутатам, которые вскоре останутся без мандата, политолог рекомендует две универсальные вещи, которые растворяют любой горький осадок, - это любовь и творчество.

Нужно заметить, что после ухода из Рады вывших нардепов ожидает приятный бонус - экс-парламентарии еще целый год будут получать помощь в размере 80% депутатского оклада, а впоследствии будут иметь пенсии, в десяток раз превышающие среднюю пенсию в Украине.

Ранее «Главред» сообщал, что из Рады уйдут миллиардер Ринат Ахметов, депутаты четырех созывов Юрий Ключковский, Юрий Кармазин (оба НУ-НС) и Владимир Филенко («БЮТ-Батькивщина»), а также известные регионалы Эдуард Прутник, Владимир Ландик, Василий Хара и Василий Грицак.

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