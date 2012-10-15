Прокурор: Тимошенко придется доказывать свою невиновность в суде

{1-} Несмотря на затягивание судебного процесса в деле о ЕЭСУ судебное рассмотрение раньше или позже состоится. Об этом заявила прокурор, представитель обвинения по делу экс-премьера Юлии Тимошенко о ЕЭСУ Марина Капинос.

«Суд вновь перенесен, и это намеренное затягивание дела со стороны Тимошенко в связи с неявкой в суд. На протяжении шести месяцев мы даже не можем начать рассмотрение дела. Но рано или поздно суд начнется, и Тимошенко будет в суде доказывать свою невиновность», - цитирует прокурора Укринформ.

Она отметила, что действующее законодательство не предусматривает судебное заседание в отсутствие обвиняемой. В то же время, по словам прокурора, ссылка на состояние здоровья экс-премьера опровергается выводами проведенной в июле судебно-медицинской экспертизы.

«Там однозначно сказано, она (Тимошенко - Ред.) может принимать участие в суде», - сказала Капинос, напомнив, что за время пребывания в ЦКБ «Укрзалізниці» экс-премьер провела 180 встреч, не считая встреч с защитниками и членами семьи.

Прокурор также проинформировала, что за это время, по данным ГПтС, с Тимошенко было проведено около 300 медицинских процедур.

Отвечая на вопрос, возможна ли принудительная доставка экс-премьера в суд, Капинос сказала, что «законодательство предусматривает такую возможность, когда использованы все временные рамки», уклонившись в то же время от ответа на вопрос, когда будут исчерпаны эти временные рамки.

Ранее «Главред» сообщал, что 15 октября Киевский райсуд Харькова, в котором должны рассматривать дело Тимошенко, которую обвиняют в злоупотреблениях, связанных с корпорацией ЕЭСУ, объявил перерыв до 13 ноября.

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