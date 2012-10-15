В Пакистане при нападении на КПП убиты 6 солдат

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В Пакистане на окраине города Пешавар на севере страны совершено нападение на контрольно-пропускной пункт.

По заявлению властей Пакистана, в ходе инцидента были убиты шесть полицейских, не менее 11 человек ранены, сообщает ВВС.

По информации властей, десятки боевиков открыли огонь по полицейским из автоматов и переносных ракетных установок.

Напомним, в последнее время акции пакистанских талибов против полицейских и военных участились.

Как ранее писал Главред, 28 июня в Сети появилась видеозапись жестокого убийства боевиками движения "Талибан" 17 пакистанских солдат. Военнослужащие, проходившие службу на северо-западе Пакистана, были захвачены во время "рейда" талибов.

фото: EPA / UPG

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