На последнем перед выборами заседании Рада рассмотрит 30 законопроектов

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Верховная Рада Украины 16 октября рассмотрит около 30 законопроектов.
Об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил при обсуждении повестки дня в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и комитетов Верховной Рады 15 октября, сообщает Интерфакс-Украина.
"Систему работы мы выбрали правильно. Это позволит принять нам основные законодательные документы, которые обеспечат развитие нашего государства", – сказал он.
Ефремов предложил Верховной Раде во вторник рассмотреть первоочередные законопроекты, предлагаемые Кабинетом министров и Администрацией Президента Украины.
"Верховная Рада сможет рассмотреть порядка 30 законопроектов, может, несколько больше", - сказал он.
Исходя из этого, Ефремов предложил, сформировать сегодня к вечеру повестку дня пленарного заседания парламента 16 октября.
Напомним, заседание 16 октября Верховная Рада станет последним перед выборами пленарным заседанием.
Выборы в Верховную Раду должны пройти 28 октября.
Как ранее писал Главред, из Рады уйдут миллиардер Ринат Ахметов, депутаты четырех созывов Юрий Ключковский, Юрий Кармазин (оба НУНС) и Владимир Филенко («БЮТ-Батькiвщина»), а также известные регионалы Эдуард Прутник, Владимир Ландик, Василий Хара и Василий Грицак.
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