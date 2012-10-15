Терехин ушел со съезда «Батьківщини», не объяснив причин

{1-} Нардеп-бютовец, первый замглавы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Сергей Терехин в 12:30 покинул, по его словам, начавшийся съезд партии «Батьківщина».

Однако причин такого шага журналистам не объяснил, сообщает «РБК-Украина»

Так на вопрос журналистов, почему он покидает съезд, Терехин отметил, «... а я и не делегат... потому что не партийный функционер... поэтому и не делегат».

По словам Терехина, на данный момент заседание партии БЮТ продолжается и на нем присутствует руководство партии, а от «Фронта змін» - Арсений Яценюк», кроме него на данном съезде находится «полным-полно представителей «Фронта змін».

На вопрос журналистов, как решился конфликтный вопрос в отношении Терехина, он отметил, «у меня нет никаких конфликтных вопросов».

Издание отметило, что Терехин, по мнению представителей партии УДАРа, менее рейтинговый кандидат по округу № 211 и может быть снят с предвыборной гонки.

Ранее «Главред» сообщал, что в воскресенье свой съезд провела ВО «Свобода», а днем ранее – УДАР Виталия Кличко, на которых были приняты решения о снятии одних оппозиционных кандидатов в пользу других, более рейтинговых. Так, на съезде УДАРа были сняты 32 кандидата-мажоритарщика в пользу коллег из оппозиции. При этом УДАР надеялся на адекватные действия со стороны оппозиции в 22 округах.

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