Третьяков: дембольшинство не допустит переписывания Конституции под Президента

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Нынешние руководители страны осознали, что их рейтинги очень низкие, и победы их главного кандидата на президентских выборах 2015 года не будет. Об этом в интервью «Газете киевской» заявил народный депутат Александр Третьяков.

По его мнению, на выборах-2012 решается, получат ли президент Янукович и Партия регионов пожизненное правление.

«Главная опасность для судьбы страны в том, что у регионалов есть так называемый «План 300» - собрать конституционное большинство в 300 депутатов и изменить Основной закон, - рассказал Третьяков. - Это делается для того, чтобы президент избирался не прямым голосованием, а в зале Верховной Рады.



Таким образом, по словам политка, народ хотят лишить конституционного права - избирать своего президента, передав эту функцию группе послушных «тушек».

«В парламенте мы вместе с единомышленниками из «УДАРа» и Объединенной оппозиции, сильными оппозиционными мажоритарщиками сформируем демократическое большинство, которое перекроет путь для переписывания Конституции под нынешнего Президента», - заявляет оппозиционный депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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