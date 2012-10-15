Завтра БЮТ попробует освободить Тимошенко через Раду

{1-} Во вторник, 16 октября, фракция «БЮТ-Батьківщина» намерена призвать Верховную Раду решить законодательно проблему политических заключенных в Украине и потребовать освобождения Юлии Тимошенко.

Об этом заявила зам главы фракции «БЮТ-Батьківщина» Елена Шустик во время заседания Согласительного совета ВР, сообщает пресс-служба БЮТ.

Шустик отметила, что фракция просит завтра «рассмотреть законопроект Виктора Швеца №10628».

При этом депутат подчеркнула, что текст этого законопроекта «согласован с международными институтами и может в законодательной плоскости решить проблему политических заключенных в Украине».

Она призвала председателя ВР и лидеров фракций «фактически в последний пленарный день перед выборами набраться политического и мужского мужества и поставить этот законопроект в повестку дня и проголосовать за него положительно».

Шустик подчеркнула, что таким образом «нам удастся хоть в какой-то степени исправить перед миром, перед Европой, ситуацию и решить судьбу людей и сказать, что Украина все-таки шагает по пути демократии».

Ранее «Главред» сообщал, что фракция Партии регионов заявила, что не откажется от своей позиции об отказе декриминализировать статьи УК, по которым осудили Тимошенко и Юрия Луценко.

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