Пропавшая в Сирии украинка вышла на связь: "Скоро все будет хорошо"

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Пропавшая в районе сирийского Хомса гражданка Украины, Анхар Кочнева, которая занималась сопровождением российских журналистов, освещающих события в Сирии, вечером 15 октября впервые с момента своего исчезновения 10 октября вышла на связь с родными.

Бывший муж журналистки Дмитрий Петров рассказал, что на его телефон с номера Кочневой пришло sms-сообщение, сообщают "Известия".

"Надеюсь, скоро все будет хорошо. Не пиши", – написала Анхар.

По данным газеты, похожее сообщение получил и один из друзей семьи. В нем Анхар к просьбе не звонить и не писать добавила прямое указание, что она находится в плену. Других данных о положении Кочневой у родственников и близких нет.

Друзья пропавшей женщины считают, что журналистку скорее всего похитили повстанцы. По словам ее подруги находящиеся в Москве представители сирийской оппозиции много раз оставляли сообщения с угрозами на страничках Анхар в соцсетях.

В последние месяцы Анхар жила в Дамаске, она передавала материалы из горячих точек сирийского конфликта. Кочнева, которая прекрасно владеет арабским языком, неоднократно выступала по сирийскому телевидению в защиту правящего режима Башара Асада.

Вечером 12 октября появилась информация, что журналистка звонила по городскому телефону в гостиницу в Дамаске, где остановилась съемочная группа НТВ. Однако связь прервалась, и разговор не состоялся.

Последний раз Анхар Кочнева выходила на связь в прошлую среду со своей подругой Дарьей Митиной - заместителем председателя Комитета Солидарности с народами Ливии и Сирии. Она сообщила, что находится в Тартусе и направляется в район Хомса.

Митина заявила журналистам, что, по ее расчетам, Анхар была похищена в 20 километрах от Хомса у города Эль-Кусейр.

Как ранее писал Главред, 40-летняя Анхар Кочнева является гражданкой Украины, однако в Сирии она работала на ряд российских СМИ. Официально в их штате Кочнева не состояла, тем не менее к поискам журналистки подключился МИД РФ.

В частности, дипломаты установили, что похитители Анхар Кочневой пока не выдвигали никаких требований.

"По данным нашего посольства, она была похищена в нескольких десятках километров от города Хомс. Якобы она была похищена Сирийской свободной армией. Никаких условий пока не выдвигалось похитителями, обстоятельства уточняются", – сообщил пресс-атташе посольства РФ в Дамаске Сергей Марков.

фото: со страницы Анхар Кочневой в Facebook

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