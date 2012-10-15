Астролог предсказал Украине много политических сюрпризов

{1-} Состав будущей Верховной Рады обновится и в нее придут новые люди. И хотя расклад в парламенте кардинально не поменяется, Украину ожидают много политических сюрпризов.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил директор Украинского астрологического института Павла Глобы Игорь Никишин.

«Насчет санкций для Януковича – в будущем году продолжится давление международного сообщества на Украину, которое началось, кстати, в 2012 году и было ранее мною спрогнозировано. Давление на Президента тоже усилится, но он выстоит», - подчеркнул астролог.

По его мнению, «политических сюрпризов в будущем году все-таки будет много». «Но, еще раз скажу, кардинально расклады в стране это не поменяет», - заявил Никишин.

Кроме того, он считает, что «на следующих президентских выборах победит другой человек, не Янукович».

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