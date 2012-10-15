Для Тимошенко начинается критический период - астролог

{1-} У экс-премьера Юлии Тимошенко, которая получила 7 лет тюрьмы, а сейчас проходит лечение в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» начинается критический период.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил директор Украинского астрологического института Павла Глобы Игорь Никишин.

«По Тимошенко могу сказать, что с ее дня рождения 2012 начинается (почти на целый год) критический для нее период», - заявил астролог.

«Большую часть года кардинально ситуация для нее не поменяется. Новый шанс в ее судьбе, возможен выход на свободу – последние четыре месяца 2013 года, не раньше», - подчеркнул Никишин.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 октября БЮТ попытается решить законодательно проблему политических заключенных в Украине и потребовать освобождения Тимошенко.

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