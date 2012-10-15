«Батьківщина» сняла c выборов 26 кандидатов в пользу УДАРа

{1-} На сегодняшнем съезде партии «Батьківщина» было принято решение о снятии 26 кандидатур по мажоритарным округам в пользу партии УДАР и самовыдвиженцев.

Об этом на брифинге сообщил первый замглавы «Батьківщини» Александр Турчинов, сообщает РБК-Украина.

Среди снятых кандидатов и действующие народные депутаты, такие как Юрий Ганущак и Юрий Сербин.

По словам Турчинова, принятое на съезде решение было непростым, однако оно было принято для того, чтобы объединить усилия всех политических партий.

Кандидат в народные депутаты от партии «Батькивщина» Ксения Ляпина подтвердила при этом, что она и Сергей Терехин продолжают баллотироваться.

Кроме того, как написал в Twitter нардеп от «Батькивщины» Андрей Шевченко, «Батькивщина» обратилась к «Удару» с просьбой поддержать коалиционное соглашение.

Ранее «Главред» сообщал, что в воскресенье свой съезд провела ВО «Свобода», а днем ранее – УДАР Виталия Кличко, на которых были приняты решения о снятии одних оппозиционных кандидатов в пользу других, более рейтинговых. Так, на съезде УДАРа были сняты 32 кандидата-мажоритарщика в пользу коллег из оппозиции. При этом УДАР надеялся на адекватные действия со стороны оппозиции в 22 округах.

Новости по теме:

Терехин ушел со съезда «Батьківщини», не объяснив причин

Начался съезд «Батьківщини», кандидаты приезжали на Range Rover и Bentley

Оппозиция о снятии в пользу УДАРа: это 100-процентная провокация

«Батьківщина» пообещала снять 26 мажоритарщиков в пользу УДАРа

Кличко снял кандидатов партии в 32 округах ради коллег из оппозиции