Тюремщики разрешили Тимошенко дважды позвонить по мобильному

{1-} Руководство Качановской исправительной колонии (№ 54) дало возможность осужденной Юлии Тимошенко, которая сейчас находится в ЦКБ №5 "Укрзалізниці", совершить два телефонных звонка по мобильному.

Это было сделано по ее просьбе в исключительном порядке, сообщает пресс-служба Госпенитенциарной службы.

При этом тюремщики напомнили, что осужденные имеют право на телефонный разговор и могут этим правом воспользоваться в специальном помещении исправительного учреждения при помощи стационарного таксофона, как это предусмотрено ведомственными нормативными документами и инструкциями.

«Дополнительно сообщаем, что если осужденный находится в стационарном медицинском учреждении (в частности, в ЦКБ «Укрзализныци»), то возможность осуществления таким лицом вызовов законодательно и технически не предусмотрена. В связи с этим, Тимошенко пообщалась с двумя лицами с помощью мобильной связи», - говорится в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что адвокат Тимошенко – Сергей Власенко сетовал: «Тимошенко может позвонить кому угодно со стационарного телефона? Нет. Тимошенко не могла этого делать, когда находилась в Качановской колонии, потому что они ей рассказывали: "А мы поставили телефоны в дежурной части. Поэтому, вы, пани Тимошенко, идите туда пешком. А если ходить не можете, так это ваши проблемы. Ползите тогда».

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