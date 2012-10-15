В Либерии погиб украинский миротворец

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Офицер 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины миротворческой Миссии ООН в Либерии погиб 13 октября при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом 15 октября сообщило Министерство обороны Украины, сообщает Корреспондент.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Обстоятельства трагедии расследуются.

По данным Минобороны, 56-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе миссии ООН в Либерии с января 2004 года. Основные задачи украинских миротворцев - перевозка персонала миссии и высоких должностных лиц, перевозка грузов, медицинская транспортировка, эвакуация раненных, воздушное наблюдение и сопровождение.

Как ранее писал Главред,, в ноябре 2009 года в Либерии в результате несчастного случая погиб военнослужащий 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины сил Миссии ООН старшина контрактной службы И.В. Ищук.

фото: mil.gov.ua

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