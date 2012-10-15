В день выборов проведут минимум четыре экзит-пола

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Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что в Украине будет больше четырех экзит-полов.

Об этом она сообщила на заседании круглого стола «Социология на парламентских выборах», сообщает УНИАН.

Бекешкина напомнила, что «Деминициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова проведут «Национальный exit-poll-2012».

О намерении проводить экзит-полл также заявили Президент социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько сказал и директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Кроме того, присутствующие социологи вспомнили о планах "Савик Шустер студии" провести в день выборов свой экзит-полл.

В этой связи Бекешкина выразила уверенность в том, что экзит-поллов будет больше. С этим мнением согласились ее коллеги.

В частности, не исключил такой возможности и заместитель директора GfK Ukraine Глеб Вышлинский. Также он отметил, что самостоятельно, скорее всего, экзит-полл его компания не будет проводить, а сделает это совместно с TNS для телеканалов.

Как ранее писал Главред, 7 октября Ирина Бекешкина заявила, что для проведения экзит-полов парламентских выборов на всех 225-ти мажоритарных округах в Украине не хватит социологов, поэтому говорить о профессиональном проведении исследований в день выборов не приходится.

Фото: obozrevatel.com

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