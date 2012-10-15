Названы имена мажоритарщиков, которых "Батькiвщина" сняла с выборов

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С мажоритарных округов в Киеве и Сумской области " Батькiвщина" сняла кандидатуры двух действующих депутатов. Еще два кандидата-мажоритарщика сняты в Киевской области и один – в Одесской.
По сведениям источников Украинской правды на съезде " Батькiвщина"принято решение о снятии с выборов народных депутатов Юрия Сербина (160 округ, Сумская область) и Юрия Ганущака (214 округ, Киев).
Кроме Ганущака, других мажоритарщиков в Киеве " Батькiвщина" в пользу УДАРа не снимала: шесть кандидатов - Сергей Терехин - округ №211, Ксения Ляпина - округ №216, Александр Бригинец - округ № 217, Александр Черноволенко - округ № 220, Леонид Емец - округ №221 и Дмитрий Андриевский - округ №222 - будут продолжать участие в кампании от оппозиции.
В Киевской области оппозиция сняла кандидатуру Олега Кищука в 97 округе – в пользу Павла Ризаненко, и Вадима Кушникова в 98 округе – в пользу Кирилла Полищука.
Кроме того, в Одесской области в 139 округе оппозиция сняла кандидатуру Александра Горина в пользу выдвиженца от УДАРа Ольги Герасимьюк.
В то же время официально "Батькiвщина" пока не обнародовала список 26 кандидатов-мажоритарщиков, которых они снимают с выборов.
Как ранее писал Главред, на брифинге по итогам съезда первый замглавы «Батьківщини» Александр Турчинов заявило решении партии снять 26 кандидатур по мажоритарным округам в пользу партии УДАР и самовыдвиженцев.
фото: tsn.ua
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