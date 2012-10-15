Януковича попросили наложить вето на биометрические паспорта

{1-} Экспертный совет при Уполномоченном Верховной Рады по правам человека призвал Президента Виктора Януковича заветировать законопроект, предусматривающий введение биометрических паспортов.

Об этом говорится на сайте омбудсмена, сообщает.

По мнению экспертов, принятый Радой закон не соответствует Конституции, европейским стандартам в сфере защиты персональных данных и несет в себе угрозу нарушения прав и свобод человека.

Эксперты убеждены, что принятый закон посягает на право человека на приватность путем обработки чрезмерного количества персональных данных без определения правомерной цели такой обработки, противоречит основным документам Совета Европы и Европейского Союза по защите персональных данных.



"Вступление в силу этого закона может привести к грубым нарушениям прав и свобод человека", - говорится в обращении.



Члены Экспертного совета пришли к выводу, что закон необходимо ветировать, ведь его доработка – невозможна, поскольку сама его концепция и основные положения противоречат основополагающим принципам защиты персональных данных.



В частности закон противоречит требованиям Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных Директивы ЕС 95/46 относительно указания цели сбора персональных данных, нарушает право на приватность, создавая опасность тотального контроля над личностью.



Кроме того, некоторые положения закона противоречат Налоговому кодексу Украины.

Ранее «Главред» сообщал, что против введения биопаспортов также выступила УПЦ МП. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир (Мороз), обратился от имени членов Духовного Собора и братии монастыря к Януковичу с просьбой не подписывать закон «О Едином государственном демографическом реестре».

Новости по теме:

Биометрические паспорта будут оформлять даже новорожденным

Церковь выступила против биометрических паспортов

Единый демографический реестр избавит украинцев от очередей - эксперты

Биометрические загранпаспорта украинцы смогут получить уже с 1 января

Украинцы будут платить 120 грн за обмен внутренних биометрических паспортов

Рада ввела в Украине биометрические паспорта

В Кабмине решили, что биометрическим будет только загранпаспорт