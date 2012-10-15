Виновных за отравление детей на Харьковщине необходимо судить — Симоненко

{1-}

Виновных в отравлении детей в Харьковской области необходимо привлечь к уголовной ответственности.



Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко журналистам в Днепропетровске, передал корреспондент ГолосUA.



Он напомнил, что уже около 100 детей пострадали в результате употребления продукции, некачественно поставленной в дошкольные и учебные учреждения на Харьковщине.



Лидер КПУ уверен, что это закономерный результат того, что произошло в стране под лозунгами реформ.



«Каждый год у нас появляется информация об отравлениях детей в разных областях Украины. И каждый год никто не собирается предпринять хоть что-нибудь в этом направлении или искать ответственных, хотя речь идет о детях», - возмутился лидер коммунистов.



Симоненко уверен, что первым делом необходимо арестовать собственника, поставщика продукции в учебные учреждения и привлечь его к уголовной ответственности.



Он также добавил, что необходимо рассмотреть вопрос об усилении ответственности санэпидемиологической службы, которая должна регулярно осуществлять проверки, особенно когда речь идет о детских садиках, школах и вузах.



«Возникает вопрос, почему СЭС не несет никакой ответственности по ситуации, которая сложилась в Харькове», - подчеркнул Симоненко.

фото: golos.ua