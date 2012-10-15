Герман возглавила пресс-центр регионалов в "фартовом" месте

Предвыборный пресс-центр Партии регионов, который возглавила советник президента и кандидат в депутаты Анна Герман, начал свою работу.

Пресс-центр регионалов традиционно разместился в гостинице Интерконтиненталь.

"Я думаю, что пока Партия регионов будет принимать участие в каких-либо выборах, пресс-центр всегда будет в Интерконтинентале, потому, что это очень фартовое место, мы здесь выигрываем, мы здесь будем пробовать выиграть и нынешние парламентские выборы", - подчеркнула Герман.

По словам Герман, пресс-центр будет работать до момента объявления официальных результатов парламентских выборов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку нам придется встречаться ежедневно, то я возьму еще раз отпуск, так что, моя должность в Администрации Президента ничего не имеет общего с этим", - сказала она на презентации пресс-центра в понедельник в Киеве.

"Я за то, чтобы здесь каждый раз были люди, которые являются носителями информации, ньюсмейкеры. Здесь все время будет кто-то компетентный, кто готов, умеет, знает и имеет полномочия отвечать на ваши вопросы", - подчеркнула она.

Герман также сказала, что с учетом экономического кризиса в пресс-центре не будет большого количества сотрудников.

"Минимальное количество людей за минимальное вознаграждение", - сказала она.

Руководитель пресс-центра пообещала, что для журналистов здесь будут созданы все условия:

"Мы партия не бедная, мы сделаем все, чтоб журналистам работалось очень удобно и комфортно, чтобы имели возможность передать объективную правдивую информацию как можно быстрее в свое СМИ".

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Кроме того, в соцсети Facebook открыта страница официального пресс-центра Партии регионов на парламентских выборах.

"Привет всем! По желанию коллег-журналистов мы открыли эту страницу, где вы сможете в режиме live задавать свои вопросы и получать ответы. Приглашаю. Благодарю за сотрудничество", - написала Герман на страничке.

"Давайте пожелаем себе чистых, свободных и прозрачных выборов. Вопросы можете задавать и на английском. На этом языке вы также сможете получить ответ", - добавила она.

Фото с Facebook пресс-центра

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