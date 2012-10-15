Третьяков: мой главный конкурент на округе – кандидат от власти Парцхаладзе

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков считает бизнесмена-строителя Льва Парцхаладзе своим главным конкурентом на округе №218, в котором сегодня баллотируется 18 претендентов на депутатский мандат.

«Безусловно, мой основной соперник застройщик Парцхаладзе, который связан с властью, - рассказал Третьяков в интервью журналистам «Газеты киевской». - И хотя он позиционирует себя в качестве самовыдвиженца, очевидно, что при этом работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны властей. В частности, при полной поддержке главы Святошинской райгосадминистрации Рюмшина, который, по сообщениям СМИ, даже принимает участие в агитационных мероприятиях Парцхаладзе».

Третьяков подчеркнул, что даже запущенный сценарий фальсификаций уже не поможет власти, так как его поддержка среди людей намного больше, чем у его конкурента.

Напомним, что округ №218 объединяет части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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