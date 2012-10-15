Закон о языках могут оставить только на Донбассе и в Крыму

{1-}Рабочая группа во главе с Раисой Богатыревой предлагает поднять в законе барьер для региональных языков с 10% до 30%, пишет Сегодня.

Если это предложение пройдет, правами регионального языка сможет пользоваться только русский и только в трех регионах — Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

Согласно предложениям, разработанным частью группы во главе с Леонидом Кравчуком, какой-либо регион сможет претендовать на функционирование в нем регионального языка только в том случае, если этот язык назвали родным не менее 30% жителей, а не 10%, как сейчас. Больше того, только для начала инициирования процесса в этих областях должны будут собрать подписи 30% населения. Но и это не все: даже при наличии подписей облсовет (или крымский Верховный Совет) не имеет права реализовать статус русского языка – они должны будут обращаться к Верховной Раде, которая, по предложениям группы, будет единственным органом, имеющим право предоставлять языкам региональный статус.

Согласно предложениям, разработанным частью группы во главе с Леонидом Кравчуком, какой-либо регион сможет претендовать на функционирование в нем регионального языка только в том случае, если этот язык назвали родным не менее 30% жителей, а не 10%, как сейчас.

Это не единственные изменения, предложенные рабочей группой: она предлагает вернуть на ТВ и радио обязательную 75%-ную норму украинского языка, снова сделать обязательной рекламу на украинском языке и ввести штрафы для госслужащих за ее неиспользование. Кроме того, для введения украинского языка в обыденную жизнь украинцев предлагается из Госбюджет 2013 году забрать более 168 млн грн, в 2014 году – более 220 млн грн, в 2015 году – более 192 млн грн.

Такие предложения уже вызвали протесты со стороны ряда национальных организаций Украины (русской, румынской, венгерской, еврейской, армянской и др.). Впрочем, станут ли эти предложения законом, большой вопрос.

Ранее премьер Николай Азаров и лидеры фракции Партии Регионов заявляли, что к закону о языковой политике будут приняты лишь технические правки, которые не меняют его сути. А законопроект, чтобы стать законом, должен быть утвержден Кабмином и после этого принят парламентом в двух чтениях.

Как сообщал Главред ранее, Президент Виктор Янукович высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

«Я не согласен с тем, что этот закон ослабил украинский язык. Мне кажется, что те недостатки, которые были в государственной политике, в определенной степени будут урегулированы этим законом», - заявил Президент.

«Но я не уверен, что закон является совершенным и будет работать в таком виде», - подчеркнул Янукович.

Фото: ТСН

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