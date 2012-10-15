Голые FEMEN с криками о кастрации штурмовали минюст Франции

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Сегодня, 15 октября, активистки FEMEN попытались прорваться в Министерство юстиции Франции. Активистки заняли окна первого этажа и пытались штурмом взять помещение, входную дверь в министерство завесили баннером "Клуб насильников", сообщает пресс-служба FEMEN.

Активистки обвиняет юстицию Франции в соучастии в групповом изнасиловании несовершеннолетних. Поводом для обвинения послужил факт выгораживания десяти подонков, совершивших зверское изнасилование девочек в возрасте 15 и 16 лет. Судебный процесс, который длился 13 лет, закончился освобождением преступников.

"FEMEN осудил французскую юстицию к немедленному исправлению ошибки и к суровому наказанию виновных. В противном случае, активистки FEMEN берут на себя миссию самостоятельно разыскать преступников и расправиться с ними, подвергнув их обрядам кастрации. Данная ситуации стала новым французским позором, который затмил безнаказанность старого извращенца Доминика Стросс Кана", - говорится в сообщении.

Напомним, активистки женского движения FEMEN устроили акцию в парижском Лувре. Обнаженные девушки выстроились перед статуей Венеры Милосской, протестуя против секс-туризма, религиозных учреждений, международных брачных агентств и прочих социальных, национальных или международных проявлений сексизма.

фото: femen.org

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