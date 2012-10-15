Опубликован список кандидатов, которых «Батьківщина» сняла с выборов

{1-} После того, как были озвучены первые фамилии кандидатов от «Батьківщини», снятых в пользу ударовцев, СМИ опубликовали новые имена людейкк. Которые уже не попадут в Верховную Раду.

Всего с регистрации снято 27 кандидатов-мажоритарщиков, сообщает УНН.

Из предвыборной гонки выбыли Константин Писаревский (Днепропетровская область, округ № 29), Анатолий Зинченко (Донецкая область, округ № 50, представитель ОО «Фронту змін»), Павел Котов (Донецкая область, округ № 54, представитель ОО «Фронту змін»), Богдан Кинив (Закарпатская область, округ № 71), Александр Пискун (Запорожская область, округ № 79), Олег Кищук (Киевская область, округ № 97), Александр Горин (Одесская область, округ № 139).

Кроме того стало известно, что объединенная оппозиция отзовет трех кандидатов в Луганской области, трех кандидатов В Полтавской области, четырех в Харьковской, и по одному в Сумской и Черновицкой областях (Василий Мельник в 204 округе).

Ранее «Главред» сообщал, что съезде «Батькiвщини» принято решение о снятии с выборов Юрия Сербина и Юрия Ганущака. В Киевской области оппозиция сняла кандидатуру Олега Кищука в 97 округе – в пользу Павла Ризаненко, и Вадима Кушникова в 98 округе – в пользу Кирилла Полищука. Кроме того, в Одесской области в 139 округе оппозиция сняла кандидатуру Александра Горина в пользу выдвиженца от УДАРа Ольги Герасимьюк.

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