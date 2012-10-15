Большинство мажоритарщиков станут союзниками регионалов - социологи

15 октября 2012, 17:05

{1-}Большинство мажоритарщиков в конце концов станут союзниками Партии регионов.

По данным социологов, среди мажоритарщиков на выборах больше победят провластные кандидаты.

Такое мнение высказали 8 лидеров украинских социологических служб в экспертном опросе, результаты которого озвучены в понедельник на круглом столе, сказано в пресс-релизе Фонда "Демократические инициативы", пишет Украинская правда.

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович ожидает, что кандидатов от власти, от оппозиции и самовыдвиженцев пройдет "поровну".

В то же время он отметил, что "есть самовыдвиженцы от власти и от оппозиции, а есть от оппозиции будущие тушки…".

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что "формально больше пройдет самовыдвиженцев, но реально – от власти".

Исполнительный директор КМИС Наталия Харченко отметила, что "выборы в мажоритарных округах отличаются значительным использованием грязных технологий".

"Формально от власти и оппозиции может пройти приблизительно одинаковое количество кандидатов, но за счет самовыдвиженцев и приближенных к власти партийных кандидатов преимущество будет за властью", - считает она.

Президент КМИСа Валерий Хмелько сказал, что "не имеет представления", каких кандидатов в мажоритарных округах пройдет больше.

В свою очередь, руководитель "Ukrainian Sociology Service" Александр Вишняк привел такие прогнозы: "В округах от ПР от 100 до 130, от оппозиции от 30 до 35, от УДАРа – до 15, от Свободы – до 10, от КПУ – до 3, от мелких партий – 15, самовыдвиженцев – от 40 до 55. Будет мало самовыдвиженцев – победителей".

Заместитель директора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко также отметил: "По мажоритарным округам больше мест получат провластные кандидаты (к ним можно отнести большинство "высокорейтинговых" самовыдвиженцев)".

Гендиректор TNS Ukraine Николай Чурилов считает, что "по всей видимости, от партии власти" пройдет больше мажоритарщиков.

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина отметила, что "в мажоритарных округах происходит настоящая вакханалия, впервые за 10 лет открылось "окно" для входа в большую политику, и слишком много желающих туда прорваться любой ценой".

По ее словам, результат может быть непредсказуемым, но "в любом случае большинство мажоритарщиков (за счет представителей бизнеса, которые баллотируются как самовыдвиженцы) в конце концов окажутся (формально или неформально) союзниками Партии регионов".

Заместитель директора Gfk Ukraine Глеб Вышлинский спрогнозировал, что в случае снятия менее рейтинговых кандидатов "Батькившиной"/УДАРом "вместе с оппозицией за ключевые законопроекты (в ВР) будут голосовать около трети мажоритарщиков".

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