В милиции рассказали, где ищут Мазурка

{1-} Сотрудники милиции продолжают поиски Ярослава Мазурка, подозреваемого в тройной убийстве охранников ТРЦ «Караван». При этом вероятность того, что он может находится в Украине, составляет 99%.

Об этом глава пресс-службы МВД Владимир Полищук заявил УНН.

«В поисках Мазурка задействованы все оперативные службы милиции. Его объявили в международный розыск. Интерпол ищет его всевозможными оперативными методами. Это не обязательно сотрудники милиции в форме и бронежилетах. Это люди, которые получают информацию и ее перепроверяют. Конечно , задействованы все подразделения ГАИ, ведется проверка автотранспорта на дорогах. Во всех регионах идет интенсивная работа правоохранительных органов, поскольку преступник может перемещаться по всей Украине. Есть большая вероятность, что он еще на территории Украины. Эта вероятность составляет 99%», - отметил Полищук.

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Ежедневно в милицию поступает определенная оперативная информация от граждан о местонахождении стрелка из «Каравана», она регистрируется и вся без исключения проверяется.

«От граждан поступает от 10 до 20 звонков в день. Более того, даже мне звонят и я передаю информацию оперативникам для проверки», - отметил Полищук.

Ранее «Главред» сообщал, что милиция допросила выжившего охранника «Каравана», после чего засекретила информацию, мотивируя свой поступок тайной следствия и безопасностью конкретных людей.

фото: segodnya.ua

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