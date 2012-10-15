Турецкие истребители заставили приземлиться еще один самолет

{1-}Турецкие военные в очередной раз заставили приземлиться в аэропорту города Эрзурум армянский самолет, направлявшийся в Сирию.

Анкара заподозрила, что на борту может быть запрещенный груз, в частности оружие. Впоследствии выяснили, что самолет перевозил гуманитарную помощь, и ему разрешили продолжить рейс.

Согласно МИД Армении, посадка самолета в Турции была согласована с Ереваном, сообщает Интерфакс.

Армянская сторона проинформировала Анкару о том, какой груз будет перевозить этот самолет. Со своей стороны, турецкие власти заранее сообщили о намерении провести обыск на его борту. На борту самолета был проведен обещанный Турцией обыск.

Напомним, 10 октября, истребители турецких ВВС посадили в Анкаре сирийский самолет, летевший из Москвы в Дамаск. На его борту, по разным данным, находилось от 25 до 35 пассажиров, из них 17 россиян. На борту самолета в ходе обыска было обнаружено коммуникационное оборудование, радиоприемники и станции активных помех. Данное оборудование было изъято, после чего самолет продолжил полет.

Фото: vesti.ru;видео: 24tv.ua

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