В Монголии демонтировали памятник Ленину и продают его за 400 тысяч

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В Монголии власти столицы Улан-Батора приняли решение и демонтировали главный памятник Ленину в центре города.

Монумент, установленный 58 лет назад, был демонтирован и выставлен на аукцион. За статую Ленина хотят 400 тысяч монгольских тугриков ($287). Решение убрать памятник, установленный прямо в центре города, приняла новая демократическая власть страны, которая одержала победу на июньских парламентских выборах, пишет Gazeta.ua со ссылкой на СМИ.

В результате выборов мэром Улан-Батора впервые стал представитель демократических сил Бат Уул, который и решил избавиться от памятника вождю мирового пролетариата. Комментируя решение о сносе, мэр заявил, что во времена правления Ленина и Сталина жертвами политических репрессий стали тысячи монголов

Местная демократическая администрация планирует установить на освободившемся месте памятник жертвам массовых беспорядков в Улан-Баторе 2008 года, в результате которых погибли пять человек.

фото: EPA / UPG

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