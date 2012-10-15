Опубликован полный список кандидатов, снятых «Батьківщиною» с выборов

{1-} Украинские СМИ продолжают публиковать список кандидатов от объединенной оппозиции «Батьківщини», снятых в пользу УДАРа. Так, сняты были мажоритарщики в 26-м, 29-м , 45-м , 49-м, 50-м, 54-м, 71-м, 78-м, 79-м, 97-м, 98-м, 104-м, 105-м, 110-м, 139-м, 143-м, 144-м, 148-м, 151-м, 160-м, 171-м, 172-м, 176-м, 181-м, 183-м, 204-м и 214-м округах.

Об этом сообщает пресс-служба "Батьківщини".

В частности, в округах №26 ушла Татьяна Корнийчук, в №29 в Днепропетровской области кандидат от «Батьківщини» Константин Писаревский снялся с выборов в пользу «ударовца» Александра Мамрыча, сообщает LB.ua.

Округ №45 (Днепропетровская область) - от УДАРа баллотируется Александр Топузов, ушел Олег Гришко.

Округ № 49 (Днепропетровская область ) - кандидат от «Батьківщини» Владимир Березин уступил округ Олег Шипилову

Округ № 50 (Донецкая область) - свою кандидатуру в пользу Ильи Елина снял Анатолий Зинченко

Округ № 54 (Донецкая область) - Павел Котов уступил округ «ударовцу» Алексею Романченко

Округ №71 (Закарпатская область) - из предвыборной борьбы выбыл Богдан Кынив, единым кандидатом от ОО и УДАРа остался Василий Лазоришинец

Округ № 78 (Запорожская область) - Виктор Суханов снялся в пользу Сергея Кунширюка

Округ № 79 (Запорожская область) - кандидат от ОО Александр Пискун уступил округ Анатолию Шевченко

Округ № 97 (Киевская область) - Олег Кищук выбыл из предвыборной гонки. Павел Ризаненко - единый кандидат от оппозиции

Округ № 98 (Киевская область) - «Батькивщина» сняла Вадима Кушникова в пользу Кирилла Полищука

Округ № 104 (Луганская область) - кандидат от ОО Дмитрий Алев уступил округ Денису Денищенко

Округ № 105 (Луганская область) - с выборов снят Олег Перетяка, остался Геннадий Томашек

Округ № 110 (Луганская область ) - Виктора Данченко сняли в пользу Павла Лисянского

Округ № 139 (Одесская область) - Александр Горин снят с выборов в пользу Ольги Герасимьюк

Округ №144 (Полтавская область) - Дмитрий Христов уступил округ Сергею Каплину

Округ № 148 (Полтавская область) - Владимир Иванов снят с выборов в пользу Петра Вороны

Округ № 151 (Полтавская область) - Николай Карнаух снял свою кандидатуру в пользу Тараса Кутового

Округ № 160 (Сумская область) - Юрий Сербин уступил округ Олегу Рябченко

Округ № 171 (Харьковская область) - Кирилла Храпко сняли в пользу Валерия Малюги (округ Ирины Гориной)

Округ № 172 (Харьковская область) - Александр Святличный уступил округ Виталию Пригибко

Округ № 176 (Харьковская область) - с выборов снялся Андрей Игов. Кандидат от оппозиции - Виталий Климко (округ Дмитрия Шенцева и Степана Гавриша)

Округ № 181 (Харьковская область) - Вадим Глушко уступил округ Михаилу Ярмолю

Округ № 183 (Херсонская область) - выбыл Анатолий Кичинский, остался Андрей Путилов

Округ № 204 (Черновицкая область) - Василий Мельник уступил округ Богдану Баласиновичу

Округ № 214 (Киевская область) - Юрий Ганущак выбыл из предвыборной гонки, уступив округ Виктору Чумаку.

Кроме того, 27-го кандидата «Батьківщина» сняла в пользу самовыдвиженца Олега Бабича своего кандидата по 184 мажоритарному округу в Одесской области Анатолия Дидуха.

видео: youtube.com

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