На Львовщине открыли еще один памятник Степану Бандере

К 70-летию создания УПА в городе Турка, на Львовщине, торжественно открыли памятник Степану Бандере.

На открытие пришла почти тысяча местных жителей и гостей. К тому же, организовали пеший марш УПА. Автором монумента является Иван Самотос, передает 24tv.ua.

После этого памятник освятили священнослужители разных конфессий.

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Напомним, всего за время выборов уже было открыто 3 памятника. Ранее 30 сентября был открыт памятник в городе Сколе.

Кроме того, такие памятники были установлены в городе Самбор и Старый Самбор.

Как сообщал Главред, 14 октября ВО "Свобода" в Киеве в честь 70-летия УПА, провела Марш борьбы. По словам организаторов, на марш собралось 30 тысяч человек.

Фото: 24tv.ua

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