ЦИК отменила регистрацию 34 мажоритарщиков от УДАРа

{1-}Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 34 мажоритарщиков от партии УДАР, передает УНН.

Заявленный на выходных список мажоритарщиков-отказников от УДАРа пополнили Игорь Курган и Николай Буряк.

Напомним, ЦИК подтвердили информацию о том, что "УДАР" подал заявление в их ведомство о снятии 32 мажоритарщиков.

В воскресенье, 14 октября, сразу после съезда, УДАР обратился в Центризбирком с заявлением об отмене регистрации 32 кандидатов от партии в мажоритарных округах.

"Партия УДАР снимает 26 своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу кандидатов от ВО "Батьківщина" и 6 кандидатов в пользу оппозиционно настроенных самовыдвиженцев", - сказал лидер партии Виталий Кличко.

Фото: klichko.org

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