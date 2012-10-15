Немецкие врачи советуют Тимошенко больше двигаться

{1-}Во время визита в харьковскую больницу «Укрзалізниці», немецкие врачи клиники "Шарите", а именно Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауер, осмотрели экс-премьера Юлию Тимошенко и совместно с украинскими медиками определились относительно дальнейших реабилитационных мероприятий.
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"По словам Айнхойпля, врачам удалось добиться успехов в процессе реабилитации Тимошенко. Он отметил расширение двигательной активности пациентки и снижение болевой симптоматики", - сообщают в Минздраве.
Также при участии коллег из Германии Тимошенко был проведен ряд плановых медицинских исследований. Врачи пришли к выводу о необходимости исключения из процесса реабилитации пациентки ряда терапевтических процедур и отметили необходимость увеличения двигательного режима.
В то же время, глава берлинской клиники отметил, что вопрос присутствия Тимошенко на судебном заседании не в его компетенции.
Как сообщал ранее Главред, Тимошенко находится на реабилитации в харьковской больнице с 9 мая. За это время она прошла более 350 реабилитационных процедур.
Напомним, 15 октября, заседание по делу ЕЭСУ снова перенесли из-за отсутствия обвиняемой. Судья объявил перерыв почти на месяц - до 13 ноября.
фото: president.lt
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