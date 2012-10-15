Богословская сравнила своего мужа с Кеннеди

{1-}Депутат от Партии регионов Инна Богословская прокомментировала баллотирование в парламент своего мужа. Она сравнила его с 35-м президентом США Джоном Кеннеди.

"Я думаю, что если бы вы забросали семьи Кеннеди вопрос: почему это разные братья и отцы идут в политику, то вас в Соединенных Штатах никто бы не понял", - подчеркнула она.

По ее словам, он рейтинговый кандидат в округе, по которому баллотируется. А с тех пор как журналисты "стали крайне отвратительно вести себя по отношению к личной жизни политиков и не только", она "перестала, и уже год не дает, никаких комментариев по поводу своей личной жизни", сообщает Украинская правда.

"И до конца моих дней никто в Украине и никогда не услышит комментарии о моей личной жизни. Что касается господина Мельниченко Владимира Владимировича - это человек, который на сегодня имеет огромный отрыв от всех своих конкурентов, потому что он всю свою жизнь работает для людей", - заявила Богословская.

Ранее аналитическое движение "Честно" обнародовало списки "самых злостных прогульщиков" заседаний парламента. Народные избранники, которые попали в список, пропустили от 90 до 100% заседаний. Среди всех депутатов шестого созыва, которые больше всего пропустили заседаний в 2011 году, оказались: Ринат Ахметов, Артем Щербань, Инна Богословская, Петр Симоненко, Арсений Яценюк и другие.

Видео: youtube.com

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