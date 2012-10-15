УДАР удивлен тем, каких кандидатов сняла оппозиция

{1-}В партии УДАР удивлены решением съезда "Батьківщина" относительно снятия мажоритарных кандидатов.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте УДАР.

"В двух третях округов, которые определили УДАР и "Батьківщина", наши коллеги по оппозиции своих кандидатов не сняли. Мы же свои обязательства выполнили - там, где кандидаты от "Батьківщини" имеют больше шансов победить, мы своих выдвиженцев с гонки сняли", - заявили в политсиле.

"Батьківщина" же сняла лишь 8 кандидатов из 22 округов, которые были определены по результатам совместного социологического исследования и оценки перспектив кандидатов", - говорится в заявлении.

"Не важно, сколько всего кандидатов сняла "Батьківщина". Дело не в количестве округов, а в шансах кандидатов на победу. Уверены, что таким действиям "Батьківщины" надлежащую оценку дадут избиратели", - отмечают в партии.

В УДАРе также отметили, что в результате принятия "Батьківщиной" такого решения "не были соблюдены базовые принципы определения единого демократического кандидата на округе".

"А именно: недопущение победы выдвиженцев от власти и увеличение вероятности победы кандидата от демократических сил", - уточнили в УДАРе.

Как пример в партии отметили, что по данным совместного социологического исследования в 211 округе в Киеве уровень поддержки кандидата от УДАРа Николая Бабенко на 12% выше рейтинга кандидата от "Батьківщини" Сергея Терехина. При этом кандидат от власти занимает второе место в округе - с разницей в несколько процентов.

"Учитывая административный и финансовый ресурс власти, "Батьківщина" не устранила угрозу победы провластного выдвиженца", - пояснили в УДАРе

"Мы надеемся, что "Батьківщина" действительно стремится создать в парламенте демократическое большинство", - отметил руководитель Центрального избирательного штаба "Удара" Виталий Ковальчук.

Напомним, на сегодняшнем съезде партии «Батьківщина» было принято решение о снятии 27 кандидатур по мажоритарным округам в пользу партии УДАР и самовыдвиженцев.

фото: klichko.org

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