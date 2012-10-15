У Луценко осеннее обострение болезней, его в колонии не лечат - жена

{1-}Жена экс-главы МВД Юрия Луценко, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91, заявляет, что мужа не лечат должным образом.

Во время пресс-конференции в Чернигове Ирина Луценко сообщила, что сейчас у мужа осеннее обострение болезней, но надлежащих лекарств и обезболивающих он не получает, передает УНИАН.

"Власть никоим образом не собирается Луценко выпускать, власть не собирается Луценко лечить. Это чисто политическое преследование", - заявила Луценко.

В колонии доступны только Но-шпа и еще один из препаратов. По ее словам, в таком состоянии Луценко вынужден работать. "Когда врач разрешает заключенному остаться в камере, он не делает соответствующих записей в журнале и Луценко получает выговоры, которые в дальнейшем не позволят получить досрочное освобождение или перейти на поселение", - сказала Ирина.

Она также сообщила, что в Чернигове Луценко согласился на проведение двух из четырех рекомендованных врачами обследований. В частности, он отметил, что согласится на пункцию печени только при условии пребывания в специализированном лечебном учреждении, поскольку возвращаться после такой процедуры в колонию довольно опасно.

"Поскольку такое условие не выполнили, он отказался от этого анализа", - сообщила жена Луценко.

По ее мнению, на врачей, которые обследовали ее мужа, давят, поскольку заключение о состоянии здоровья ее мужа появилось через три дня, и в нем было указано, что лечение может быть и далее медикаментозное. По ее словам, заболевание Луценко не совместимы с пребыванием за решеткой, однако врачи пишут выводы, что лечение должно проходить в колонии.

Как сообщал Главред, 11 октября тюремщики заявили, что Луценко был обследован в Черниговской областной клинической больнице, и медики не обнаружили у него заболеваний, которые бы предусматривали стационарное лечение. «Состояние здоровья пациента удовлетворительное», - отмечалось в сообщении пенитенциарной службы.

В тоже время жена экс-министра заявила, что уверена, что «обследование не проводилось». По ее словам, накануне она общалась с мужем, и "учитывая его болезни, для обследования должна быть проведена хотя бы однодневная подготовка, поскольку требовалось введение зондов и взятия пункции для определения дальнейшего лечения, но никто не готовил к серьезному обследованию в больнице».

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