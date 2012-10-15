ЦИК сняла с выборов 86 мажоритарщиков и весь список партии "Собор"

{1-}Сегодня, 15 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию еще 86 кандидатов-мажоритарщиков, одного кандидата из списка ВО "Свобода" и всего партийного списка партии "Собор".

В частности, Центризбирком снял с регистрации 52 кандидата в мажоритарных округах на основании их заявлений об отказе от участия в выборах, сообщает Интерфакс-Украина.

В округе №91 (Фастов, Киевская область) сняты с регистрации восемь кандидатов, в том числе однофамилец Михаила Поплавского, баллотирующегося в этом же округе. Кроме того, восемь кандидатов снято в округе №92 (Узин, Киевская область), по три - в округах №16 и №150.

На сегодняшнем заседании ЦИК также снял с регистрации всех 59 кандидатов, включенных в список партии «Собор». В результате эта партия будет исключена из бюллетеня для голосования в многомандатном округе. Также снят с регистрации один кандидат из списка ВО «Свобода» на основании его заявления.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 15 октября, ЦИК отменил регистрацию 34 кандидатов в депутаты, выдвинутых партией УДАР в мажоритарных округах. ЦИК также отменил регистрацию шести кандидатов УДАРа по партийному списку.

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