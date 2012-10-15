В Ливии из тюрьмы сбежали 120 заключенных

{1-}В Ливии около 120 заключенных сбежали из тюрьмы в столице Триполи.

Об этом сообщил глава национальной гвардии Ливии Халед аш-Шариф, пишет Интерфакс-Украина.

"Около 120 преступников совершили побег из тюрьмы аль-Джадайда. Службы безопасности находятся в повышенной боевой готовности. Мы пытаемся выследить преступников, некоторые из них уже арестованы", - заявил Х.аш-Шариф.

При этом глава национальной гвардии подчеркнул, что все сбежавшие заключенные отбывают срок за уголовные преступления.

Напомним, 22 украинца были, были задержаны повстанческим батальоном "Какаа" 27 августа 2011 года во время боев за Триполи.

Первоначально их посчитали снайперами-наемниками, воевавшими на стороне Каддафи. Однако позже, когда выяснилось, что у задержанных не было при себе оружия, а примерно половина из них - люди пожилого возраста, группе предъявили другие обвинения. Задержанных заподозрили в восстановлении военной техники, которая использовалась режимом Каддафи для "уничтожения ливийского народа".

4 апреля в военном суде Триполи начался процесс по делу. Второе заседание прошло 9 апреля. Тогда же был зачитан текст обвинительного заключения - фигурантов дела обвинили в пособничестве режиму Каддафи.

4 июня, военный суд в Триполи приговорил к 10 годам тюрьмы 19 граждан Украины, обвиненных в помощи войскам Муаммара Каддафи.

фото: bagnet.org

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