Є у сесії початок, немає у сесії кінця

Утім, назвати те, що відбувається зараз під парламентським куполом, шоу язик не повертається. Коаліція та опозиція зайшли у клінч, виходу з якого не видно.



Нагадаємо, каменем спотикання формально є намагання Партії регіонів просунути законопроект авторства Михайла Папієва, яким передбачається значне збільшення зарплат, пенсій та стипендій. Фінансуватися це щастя має, зокрема, за рахунок кредитів, наданих Україні Міжнародним валютним фондом. До планів коаліції це не входить, тому її представники ігнорують засідання бюджетного комітету, на якому регіонали мають намір презентувати фінансове обґрунтування своїх планів. «Біло-сині», у свою чергу, не приходять на засідання тристоронньої (опозиційно-коаліційно-урядової) робочої групи, на якій проект Папієва мають доопрацювати з урахуванням побажань усіх зацікавлених сторін. Коло замикається, два протилежні табори звинувачують один одного у всіх можливих гріхах, результату від усієї цієї активності – нуль.



Не на диктофон коаліціанти кажуть, що насправді регіонали блокують трибуну для того, щоб не дати «більшовикам» провести кадрові голосування, під які у коаліції нарешті знайшлися голоси.

Коаліція від намірів завершити кадрову епопею відмовлятися не збирається: за даними «Главреда», БЮТівці підготували вже щонайменше шість подань для проведення позачергових засідань, хоч і усвідомлюють, що шансів на успіх у них катма. «Проводитимемо стільки засідань, скільки потрібно. Нам втрачати нічого», – за чутками, сказала під час котроїсь погоджувальної ради Юлія Тимошенко регіоналу Олександру Єфремову.



Опозиціонери мають намір бити коаліцію її ж зброєю – вони теж збирають підписи, але начебто за проведення позачергової сесії. Подейкують, на ній регіонали збираються порушити питання відставки чинного уряду. Щоправда, коаліціантам невтямки, чого цим досягнуть їхні опоненти – навіть якщо 226 голосів за відставку Кабміну нашкребеться і у регіоналів буде фізична змога проголосувати за нього у стінах парламенту, Тимошенко не залишить будинку на Грушевського, а продовжуватиме керувати урядом у ранзі виконувачки обов’язків прем’єра.



Єдине, що зараз об’єднує коаліціантів та опозиціонерів, – це усвідомлення того, що гаряче передвиборне літо, схоже, доведеться провести у Києві...



З тим, що роботи не буде, погоджуються всі. Минулої п’ятниці депутати намагалися домовитися про перетворення нинішнього тижня на пленарний. Не зійшлися в дрібницях: регіонали вимагали починати тиждень як зазвичай з вівторка, а коаліціанти в особі БЮТівців були готові працювати тільки з середи – 14 липня партія «Батьківщина» відзначатиме десятиріччя з дня свого створення, і приходити під купол до планів її членів не входило... У результаті, парламент не працюватиме ані у вівторок, ані в середу, ані в четвер, ані в п’ятницю.



Невелика втрата – кажуть депутати. В один голос і коаліціанти, і опозиціонери стверджують: навіть визнання цього тижня пленарним ані на йоту не наблизило б Раду до пошуку компромісу, блокування б тривало.



Так чи інакше, всіх сьогодні турбує єдине питання: що далі? Вахта народних депутатів, які очікували б оголошення про чергове позачергове засідання парламенту, – це, звичайно, добре, але якщо ця ситуація триватиме аж до вересня, то нинішню сесію Верховної Ради цілком можна буде назвати найбезглуздішою в історії України.



Однак не виключено, що в парламентського простою – абсурдного по суті – може з’явитися цілком ясний сенс. 30 днів протягом чергової, досі не закритої сесії не можуть відкритися пленарні засідання – і парламент може бути розпущено. Звичайно, такий указ Президент не може підписати в останні півроку своїх повноважень, але хто може сказати напевно, від якої дати ці півроку рахувати?



А тим часом українські топ-політики припускають, що з нинішнього клінчу потрібно буде виходити у традиційний для вітчизняної політики спосіб: через домовленості перших осіб. Результати таких домовленостей часто виглядали цілком несподіваними для широкого кола невтаємничених. От і минулої п’ятниці спікер Володимир Литвин озвучив один із можливих варіантів вирішення нинішньої політичної кризи – провести одночасні дострокові вибори президента та парламенту.



Як на сьогодні, такий вихід із ситуації здається малореальним. Однак пробний камінь запущено. І те, що зараз усіх політичних лідерів влаштовує безрезультатне сидіння під куполом, зовсім не означає, що вже завтра привабливішим виходом із ситуації для них не стане одночасне перезавантаження всього політикуму...



Віктор ШВЕЦЬ, народний депутат, БЮТ

{1-} Я не думаю, що найближчим часом питання блокування парламенту буде вирішено. Партія регіонів не має уявлення, яким чином вийти із блокування, ситуація для них тупикова. Вони самі себе в неї загнали, а виходу не знають. Представники фракції Партії регіонів, з якими я мав розмову, самі не розуміють, що відбувається. Вони не розуміють логіки своїх дій. Я їм поставив питання: яка у них кінцева мета, чого вони хочуть? Але чіткої відповіді немає, вони самі цього не знають. Адже прекрасно розуміють, що немає в державі 50 мільярдів гривень, щоб реалізувати їхні соціальні вимоги. Ми також можемо заблокувати трибуну з вимогою, що не розблокуємо, поки Партія регіонів кожному громадянину України не дасть по зливку золота вагою 1,5 кг. Але ж це повний абсурд! Чесно, я сподівався, що коли вони направлять до Конституційного Суду подання щодо соціальних питань, то розблокують трибуну. Вони могли б використати це для того, щоб вийти з нинішньої ситуації. Але блокування триває. Щодо кадрових призначень, то я особисто від жодної політичної сили, яка була готова голосувати за призначення до уряду, не чув ані слова, що вони передумали. Можу стверджувати, що кадрові питання узгоджені, і більшість готова за них голосувати хоч зараз. А от якби голова Верховної Ради діяв рішучіше і наполегливіше, то замість того, аби займатися моралістикою і закликати до припинення блокування, він міг би зібрати депутатів в іншій частині зали, взяти мікрофон і проголосувати будь-які рішення. Легітимність таких голосувань була б стовідсотковою.



Олександр ЄФРЕМОВ, заступник голови фракції Партії регіонів

{2-} І у нас, і у представників коаліції зібрані підписи для проведення позачергового пленарного засідання парламенту. Але це не означає, що наступного тижня засідання відбудеться. Сьогодні у мене про це інформації немає. Існують чутки, що засідання буде, але поки що це лише чутки. Скажу точно, що Партія регіонів позачергове засідання парламенту принаймні впродовж найближчих двох тижнів не ініціюватиме, ми просто не бачимо причин для цього. Основне питання, яке має бути вирішене в державі, – це фінанси. Ми повинні визначитись, чому уряд не виконує закон про перерахунок мінімального прожиткового мінімуму вже третій квартал поспіль. Ми направили з цього приводу подання до КС. Якщо в середу БЮТ скликатиме позачергове засідання Верховної Ради, то депутати від Партії регіонів братимуть у ньому участь. Але у разі його скликання ми наполягатимемо, аби першим питанням ішла соціальна тема. Інакше блокування трибуни буде продовжено. А що робити, якщо коаліція не розуміє, що в умовах різкого зубожіння населення ми маємо ініціювати компенсацію збитків, яких воно зазнає від непрофесійної роботи влади. У п’ятницю було запропоновано, щоб наступний тиждень був пленарним. Але у вівторок у БЮТ ювілейний з’їзд партії – в умовах кризи вони вирішили його гучно відсвяткувати.



Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, народний депутат, Блок Литвина



{3-} Нам слід увійти в конституційне поле, а для цього треба, аби ініціатори нинішнього популізму зрозуміли, що примушувати починати сесію через гарантії позитивного голосування неможливо. Це грубе порушення статті 84 Конституції, у якій сказано, що кожен депутат голосує особисто. Я розумію, чому Володимир Литвин сказав про необхідність проведення одночасних президентських і парламентських виборів. Ситуація зараз дійшла до абсурду, а в цих умовах ми вже навчилися існувати. Тепер треба все довести до повного абсурду, щоб потім вийти на чергове християнське свято і оголосити, що ми всі йдемо на вибори. Можливо, хтось до цього спеціально підштовхує. Зрозуміло, що це неконституційно та незаконно. Тим більше, що може змінитися, якщо буде залишена закрита система партійних списків на парламентських виборах? Скажу вам відверто – у рамках закону провести одночасні президентські й парламентські вибори неможливо. Але так само неможливо й ухвалювати закон, який пропонує Михайло Папієв. Як виходити з цієї ситуації? Домовлятися. Але важко зрозуміти, чого насправді хочуть регіонали. У них є вищі керівні органи, тому вони й дослухаються до їхніх рішень. Але, як колись казали в грузинській школі, «зрозуміти це неможливо, треба тільки запам’ятати». Наступного вівторка може відбутись позачергове засідання, правильніше сказати – спроба провести це засідання, незважаючи на те, що БЮТ у цей час проводить свій ювілейний з’їзд. Нічого: зранку – на з’їзд, а ввечері – на роботу... Якщо ми відкриємо засідання, а регіонали знову заблокують трибуну – що поробиш, у нас ситуація повного абсурду. Але знаєте, клин клином вибивають. Мабуть, щоб «розрулити» ситуацію, треба вигадати якийсь повний абсурд. А передбачити, чи буде у вівторок засідання парламенту результативним, нереально. Хочете дізнатись, як буде у вівторок – розгорніть газету і почитайте прогноз Павла Глоби. Там він усе написав.