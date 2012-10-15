Азаров: скандал с ТВі «выеденного яйца не стоит»

{1-}Премьер Николай Азаров убежден, что руководству телеканала ТВi выгодно представлять скандал как политический.

Об этом премьер заявил во время встречи с руководителем Международной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за организацией и проведением выборов в Украине Одри Гловер, передает УНИАН.

"Не могу не сказать о едином скандальном деле с каналом ТВi. Скандал этот выеденного яйца не стоит, по большому счету", - сказал Азаров.

Он отметил, что правительство не имеет никакого отношения к этому скандалу, а этот телеканал имеет небольшую долю телезрителей.

"Его влияние на информационное поле ничтожно. Скажем, число зрителей, которые смотрят этот канал, примерно в 100 раз меньше, чем число зрителей, которые смотрят наши основные информационные каналы", - подчеркнул Азаров.

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Он отметил, что во время скандала, связанного с телеканалом ТВi, были хозяйственные споры между провайдером и руководством канала.

"Однако руководство канала посчитало для себя очень эффективным представить дело, как будто это политическое преследование", - отметил Азаров.

"В Украине работают более 700 телеканалов, и вот зачем правительству заниматься каналом, который вообще ничего не стоит. И почему другие 700 каналов не поднимают этот вопрос. Ну, наверное, логично же, что из 700 все нормально, а с одним нет. Вот почему? И из этих 700 - 2/3, наверное, оппозиционных. И вот эти не трогали, а трогали только один", - подчеркнул он.

Как известно, ранее Азаров созвал совещание по рассмотрению вопроса ретрансляции программ в кабельных сетях, где призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вместе с кабельными операторами пересмотреть принципы формирования пакетов в пользу отечественных телеканалов.

В частности, премьер советовал "обеспечили возможность работы канала" ТВi.

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