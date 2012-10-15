В Петербурге Медведева встретили неприличными жестами и сигналами

{1-}Сегодня, 15 октября глава российского правительства Дмитрий Медведев с рабочей поездкой побывал в Санкт-Петербурге. Этот визит едва не закончился скандалом. Как оказалось, во время проезда кортежа премьер-министра по улицам города жители культурной столицы показывали ему неприличные жесты. А вынужденные стоять в перекрытии автомобилисты встречали премьера отнюдь не приветственными сигналами.

"Когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы... Мне - не как его подчиненному и не как его товарищу, с которым я проработал ни один год, - мне как петербуржцу было стыдно. Этим отличаются жители и других городов. Но такого откровенного жлобства я не видел!" - заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, пишет "Балтинфо".

Между тем, как передает "Интерфакс", высказывания губернатора о "жлобстве" сразу "взорвали" весь Интернет. В блогах, "Твиттере" и в социальных сетях развернулась "война комментариев". Некоторые петербуржцы стали отвечать Полтавченко в Twitter, в частности, главе города написал депутат фракции "Яблоко" в городском парламенте Максим Резник: "Жлобство - это когда слуги народа ради собственного удобства создают проблемы для народа. Пробки, например".

Другая часть жителей города выразила солидарность с губернатором, укорив своих сограждан в бескультурье и невежестве.

В числе проблем, которые 10 октября в ходе своей петербургской командировки решал премьер Медведев, были, в частности, такие: закладка дизель-электрического ледокола нового поколения ЛК-25 для ФГУП "Росморпорт" и участие в передаче метеорологам научного судна "Академик Трешников", после ввода в эксплуатацию которого Россия вновь вернется к изучению тихоокеанского сектора Антарктики, где исследования были прекращены в конце 80-х годов прошлого века, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Медведев проехался за рулем по новому участку трассы "Западный скоростной диаметр". Премьер заметил, что градостроителям следует равняться на эту дорогу: "Такого рода решения позволяют качественно изменить движение транспорта в городе".

Едва ли кто-то пытался оскорбить премьера во время его проезда по новой трассе - объект был закрыт для обывателей. Что же касается подобного поведения простых россиян, то прав губернатор, говоря, что премьера недружелюбно встречают в самых разных городах.

Подобное случалось и в Москве. Как-то раз Медведев, проезжая по Садовому кольцу в районе Павелецкого вокзала, из окна автомобиля мог наблюдать интересный контраст: кортеж встречали вытянувшиеся по струнке сотрудники ГИБДД и нагло сигналящая "пробка".

фото: gov.spb.ru; Видео: .youtube.com

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