На Луганщине задержали подозреваемого в убийстве депутата

{1-}Подозреваемый в убийстве Ивана Синькова задержан сегодня. Об этом сообщила пресс-секретарь УМВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По её информации, в убийстве депутата подозревается житель г. Сватово 1987 года рождения, передает Cxid.info.

Напомним, 11 октября, депутат горсовета Иван Синьков с рваными ранами головы был найден мертвым во дворе собственного дома в Сватово. Предположительно, мужчину убили шлакоблоком.

Мотивом убийства депутата в Луганской области могло быть криминальное прошлое или личная месть, говорят в милиции.

Покойный занимался бизнесом. В частности, по сообщению информированного источника, ему принадлежала сеть заправок, несколько магазинов и частный рынок в Сватово. В конце 80-х – начале 90-х годах имел проблемы с законом. В определённых кругах его знали, как «Ваня Рыжий».

Фото из семейного архива

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