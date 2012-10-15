Названы причины похищения украинской журналистки в Сирии

{1-}Украинскую журналистку Анхар Кочневу в Сирии могла пленить группировка Сирийской свободной армии. Дипломаты и друзья Кочневой предполагают, что причиной захватила в плен могло стать то, что девушка поддерживает действующего президента Башара Асада и называет происходящее в стране терроризмом, пишет Сегодня.

Девушка, которая родилась в Одессе, а с конца 90-х постоянно жила и работала в Москве. Там она занималась организацией туров в Иорданию, возглавляя проект «Иорданский клуб». Последние 1,5 года она находилась в Сирии и писала статьи для российских изданий.

Пресс-секретарь украинского МИД Александр Дикусаров уточнил: «Кочнева не была журналистом, а лишь переводчиком. Она помогала в организации съемок группам российских и украинских телеканалов». А подруга Кочневой, 1-й секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина, говорит, что Анхар — наполовину палестинка, наполовину украинка. «А бывший ее муж, Дмитрий Петров, москвич».



Как утверждает Митина, Кочнева успела скинуть смс своему бывшему мужу Дмитрию Петрову: «Меня украли. Сообщи в посольство». По версии Митиной и других друзей, Анхар выкрали боевики Сирийской свободной армии (ССА) в 20 км от Хомса, у города Аль-Кусейр. На следующий день она написала Петрову еще одно смс: «Надеюсь, скоро все будет хорошо. Не пиши».



Украинские дипломаты также предполагают, что Кочневу захватила в плен группировка ССА. «Несмотря на то, что она уже 1,5 года работает в Сирии, она ни разу не связывалась с нашим посольством, и поэтому не состояла на консульском учете. В последнее время она занималась организационным сопровождением съемочной группы телеканала НТВ. Журналисты этой группы и сообщили о ее похищении. Сегодня они единственный канал связи с ней. Как я понял, похитители дают Кочневой возможность звонить по телефону. Еще в субботу я просил их передать номер моего мобильного, но она так и не вышла на связь. Но с группой НТВ она общается ежедневно. Похитители хотят, чтобы группа приехала в место их расположения и сняла о них репортаж», — рассказал консул Украины в Сирии Евгений Игнатовский.

По его словам, журналисты НТВ отказываются ехать на репортаж из соображений безопасности. «Кочнева, по их словам, содержится в нормальных условиях, не испытывает нужды в еде и питье», — говорит консул.



Перед похищением Анхар Кочнева побывала в городе Тартус со своей знакомой и соседкой по квартире Еленой Громовой. Там Кочнева, которая активно поддерживает действующего президента Башара Асада, выступила с лекцией в Арабском культурном центре и заявила, что «все происходящее в Сирии — это терроризм, организованный при поддержке иностранных сил». «Я думаю, что Анхар выкрали по политическим мотивам», — считает Громова.

Как ранее писал Главред, 12 октября стало известно, что Кочнева была похищена в 20 километрах от Хомса возле города Эль-Кусейр.

Напомним, Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала на портале Утро.ру и занималась сопровождением журналистов, которые приезжали в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

фото: со страницы Анхар Кочневой в Facebook

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