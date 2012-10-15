Азаров отчитался, что камеры уже есть на всех участках

{1-}Украинский премьер Николай Азаров заявил, что на всех 34 тысячах избирательных участков уже установлено веб-камеры для наблюдения за ходом голосования 28 октября.

«Мы завершили установку веб-камер на 34 тысячах участков. Это было технически сложно и затратно.Но мы на это пошли ради того, чтобы у всех была возможность наблюдать за тем, как проходят выборы на всей территории Украины», – заявил Азаров, передает НБН.



Он отметил, что камеры направлены на урны и на столы регистрации, чтобы было видно, как избиратели бросают бюллетени и сколько бюллетеней было получено.



Глава миссии наблюдателей поинтересовалась, будут ли веб-камеры в онлайн режиме транслировать подсчет голосов, однако присутствующий на встрече министр юстиции Украины Александр Лавринович сообщил, что это законом не предусмотрено.

Как сообщал «Главред» ранее, 4 июля Верховная Рада выделила 996 миллионов гривен на организацию видеонаблюдения за парламентскими выборами.

Как известно, аналогичную систему видеонаблюдения во время выборов Президента России также внедряла компания «Ситроникс».

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