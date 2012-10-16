Иран угрожает вылить нефть в Ормузский пролив

{1-}Один из иранских нефтяных танкеров могут разбить о скалы берега Ормузского пролива. Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари планирует устроить экологическую катастрофу, чтобы с Ирана были временно сняты международные санкции, сообщает немецкий журнал Spiegel.

План получил название "Грязная вода", пишет NEWSru.com.

"Цель этого - временно блокировать поставки путем загрязнения воды, чтобы наказать враждебные Ирану соседние арабские страны и заставить Запад принять участие в крупномасштабных мероприятиях по очистке воды. Все это, возможно, приведет к приостановке санкций в отношении Тегерана", - пишет издание.

Издание отмечает, что работы по сбору нефти можно будет провести только с технической помощью иранских властей, а для этого нефтяное эмбарго нужно будет хотя бы временно приостановить.

Журнал не указывает источник информации, однако пишет, что западные разведслужбы уже изучают этот план Тегерана и что для его претворения в жизнь необходимо только одобрение иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, сегодня совет министров иностранных дел ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник, приняв очередной, уже 19-й по счету (начиная с весны 2011 года) пакет санкций против Сирии, также высказался за введение дополнительных санкций против Ирана, существенно ужесточив их, прежде всего в области финансовых операций, а также телекоммуникаций (впервые) и энергетики.

"Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в области финансов, торговли, энергетики и транспорта, а также дополнил ("черный список") новыми фигурантами, в частности, предприятиями, действующими в нефтяной и газовой промышленности", - говорится в постановлении Совета ЕС.

"В частности, Совет решил запретить все операции между банками ЕС и Ирана, кроме выполняемых по предварительному разрешению на строгих условиях исключительно для гуманитарных нужд. Кроме того, Совет решил усилить ограничительные меры в отношении Центрального банка Ирана", - отмечается в документе.

"Введены новые ограничения на экспорт, в частности, графита, металлов, программного обеспечения для промышленных процессов, а также приняты меры в отношении судостроительной промышленности", - перечисляет Совет.

Евросоюз также запретил страхование краткосрочных экспортных кредитов (по долгосрочным это сделано ранее). Запрет на импорт иранского газа затрагивает незначительные объемы, но он дополнил действующий с июля запрет на импорт нефти.

Среди других мер нового пакета санкций - запрет на регистрацию судов, принадлежащих иранским владельцам, на поставку Ирану новых танкеров для перевозки углеводородов, замораживание авуаров еще трех десятков предприятий - в основном в банковском и нефтяном секторах.

"Согласованные сегодня ограничительные меры имеют целью повлиять на ядерную программу Ирана и на доходы иранского режима, которые тот использует для финансирования этой программы, и не направлены против иранского народа", - поясняют европейские министры.

"Мы решили одобрить новый пакет санкций, чтобы усилить давление. Благодаря этому наши переговоры (по иранской ядерной проблеме) станут более предметными", - сообщил журналистам глава германского МИДа Гвидо Вестервелле.

Накануне израильская газета Haaretz сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что Швеция противится ужесточению санкций по Тегерану в связи с опасениями потерять выгодный контракт с Китаем для ведущей компании телекоммуникаций Ericsson. Однако глава МИД Швеции Карл Бильдт 15 октября выступил с заявлением по этому поводу, назвав данную информацию "беспочвенной клеветой" сообщает NEWSru Israel.

Отметим, что курс иранского риала по отношению к доллару упал с начала 2012 года более чем на 80%, в стране начались перебои с продовольствием и бензином. Крах иранской экономики заставил выступить против режима даже его традиционных сторонников - торговцев тегеранского базара.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал санкции "варварскими", но выразил уверенность, что они не смогут поставить народ на колени.

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