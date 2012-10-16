Жена Обамы досрочно проголосовала на выборах

{1-}Первая леди США Мишель Обама досрочно проголосовала на президентских выборах.



"Привет, Барак Обама! Я только что опустила в почтовый ящик свой бюллетень! Не смогла дождаться дня выборов! Люблю тебя", - сообщила Мишель Обама на своей страничке в сети микроблогов Twitter. Сообщение подписано инициалами "mo". Это означает, что Мишель Обама написала его лично, передает РИА Новости.



Супруга президента США также опубликовала свою фотографию с конвертом, в котором лежит бюллетень.



"Я очень воодушевлена, сегодня утром я досрочно проголосовала за Барака Обаму. Сегодня я проголосовала за своего мужа. Сейчас мой бюллетень едет в Иллинойс, мой родной штат. Так что простите, что я немного взволнована. У меня день выборов - сегодня", - сказала Мишель Обама, выступая перед избирателями в Огайо.



Барак Обама, как ожидается, досрочно проголосует в Чикаго (Иллинойс) 25 октября. Он неоднократно призывал американцев пользоваться возможностью голосовать досрочно - как лично, так и отправляя бюллетень по почте.

Президентские выборы в стране пройдут 6 ноября.

Фото oshuapundit.blogspot.com

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