Парламент Израиля самораспустился

{1-}Парламент Израиля в ночь на вторник принял решение о самороспуске, назначил досрочные выборы на 22 января и дал старт трехмесячной избирательной кампании, фаворитом которой считается действующий премьер-министр, лидер правого лагеря Биньямин Нетаньяху .

Депутаты продолжат работу до выборов, по итогам которых будет определен новый, 19-й по счету состав Кнессета, сформировано правительство и назначен премьер-министр. Очередные выборы должны были состояться в будущем октябре, пишет Лента.ру.

Закон о самороспуске и дате новых выборов парламентарии утвердили 100 голосами из 120. Голосованию предшествовали многочасовые дебаты, в ходе которых Нетаньяху говорил о достижениях четырех лет работы правительства, а оппозиция критиковала недоработки.

Себе в заслугу премьер-министр ставит сохранение экономического роста и выполнение социальных обязательств на фоне глобального кризиса, укрепление обороны от атак арабских боевиков, в том числе ракетных, и сокращение на 90% нелегальной миграции из Африки, которая воспринимается израильтянами как основной криминогенный фактор.

Напомним, 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о "максимально скором" проведении досрочных выборов в парламент. Причиной такого решения стала неспособность членов Кнессета договориться о бюджете страны.

фото: israelstreet.org

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