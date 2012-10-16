В УДАРе возмущены, что «Батьківщина» сняла не тех кандидатов

{1-} В партии УДАР заявляют, что объединенная оппозиция «Батьківщина» не выполнила своих обязательств и не сняла кандидатов из тех округов, на которые рассчитывали у Виталия Кличко.

Так, из 22 округов, где, по совместным социологическим исследованиям, лидируют кандидаты от УДАРа, коллеги по оппозиции сняли лишь 8 своих людей, сообщает ТСН.

В политической силе Кличко убеждены, что такие действия «Батьківщини» нарушают принцип объединенной оппозиции по «недопущению победы выдвиженцев от власти и увеличения вероятности победы кандидата от демократических сил».

Ранее «Главред» сообщал, что УДАР снял в пользу «Батьківщини» 26 своих кандидатов по округам и подала рекомендуемый список политиков, которыми должна в свою очередь пожертвовать партия Юлии Тимошенко, в числе которых были фамилии таких политиков, как Александр Бригинец, Ксения Ляпина, Дмитрий Андриевский и Леонид Емец. Ни одного из них «Батьківщина» не сняла.

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