Сегодня Рада рассмотрит 80 документов: скандальных не будет

{1-} Во вторник, 16 октября, Верховная Рада в последний раз соберется на заседание перед днем голосования, чтобы проголосовать за предложения Кабмина и Президента. Можно предположить, что все пройдет тихо, поскольку скандальных документов не будет.

Открывая вчерашнее заседание согласительного совета, спикер Владимир Литвин сообщил, что, согласно проекту повестки дня, во вторник им предстоит рассмотреть около 80 вопросов, среди которых нет резонансных документов, сообщает «Коммерсант-Украина».

Спикер также сказал членам согласительного совета, что им необходимо рассмотреть несколько законов, в отношении которых президент воспользовался правом вето, а также множество документов, внесенных Кабмином.

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В тоже время, от фракции НУНС на согласительном совете выступил Руслан Князевич. Он заявил о дискредитации Верховной Рады и «реинкарнации админресурса на выборах».

«Извините, а какую политическую силу вы представляете? - поинтересовался у него Литвин. - А то я уже запутался»

«ВО «Батьківщина»,- ответил Князевич, с явным неудовольствием глядя на улыбающегося спикера.

В диалог председателя парламента и представителя фракции НУНС неожиданно вмешался и регионал Ефремов, отметивший, что «все в зале уже путаются, кто в оппозиции какую политическую силу представляет». «А что говорить о простых людях?», — задал он риторический вопрос и добавил, что окончательную повестку дня «ближе к вечеру» определит рабочая группа, которая учтет все пожелания Кабмина и администрации президента.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 октября, Рада соберется на последнее заседание перед выборами, которые пройдут 28 октября. За места в высшем законодательном органе будут бороться 22 партии, а также мажоритарные кандидаты.

Также напомним, что сегодня «БЮТ-Батьківщина» намерена призвать Раду законодательно проблему решить политзаключенных и потребовать освобождения Юлии Тимошенко.

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