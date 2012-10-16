Украинкам грозит увольнение из-за дресс-кода: красная юбка – под запретом

{1-} Сегодня в большинстве украинских компаний требуют соблюдать дресс-код - даже под угрозой увольнения. Как одеваться - решает руководитель, особый запрет- на красные юбки.

Причем работников ограничивают даже в цветах классического костюма, не говоря уже об украшениях и длине юбок, сообщает ТСН.

По результатам отечественного исследования, лишь два рабочих украинцы из десяти могут свободно выбирать одежду для работы. Еще трем позволяют сохранить собственный стиль с некоторыми корпоративными ограничениями, например: только классические джинсы, платья без глубоких вырезов, свитера без рюшей или блесток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Dress-code донецкого губернатора: пальто и спортивная кепка Armani (ФОТО)

Как одеваться остальным - решает только руководитель. В основном, это строгие деловые костюмы.

Некоторым везет еще меньше. Двое из десяти работников не могут выбирать даже цвет собственной одежды. А в одном случае, шеф выдвигает требования еще и к лицу и прическе.

Автор исследования, Наталья Маципура, говорит, что красная мини-юбка способна поставить крест на карьере.

«Несоблюдение - это нарушение трудовой дисциплины. Три таких нарушения - и это увольнение», - отметила исследовательница.

В то же время отмечает Маципура, одеваться красиво - непросто, особенно в государственном учреждении, где требуют дресс-код, а зарплаты даже не могут покрыть расходы на эту одежду.

Ранее «Главред» сообщал, что в октябре 2010-го секретариат Кабмина обязал своих сотрудников придерживаться определенного стиля одежды при выходе на работу. В правительстве считают, что это повысит дисциплину.

Фото, видео: sendwear.ru, tsn.ua

Новости по теме:

Попов разрешил сотрудницам нарушить дресс-код

Пройти в Раду помогут бежевый костюм и 10 тысяч на стилиста

Шведа уволили с работы из-за закатанных штанов